755 bin TL daha ucuz: Hyundai IONIQ 5'in Türkiye'ye özel donanımı satışa sunuldu Hyundai, IONIQ 6 ve KONA'dan sonra IONIQ 5'in de Advance donanımını ülkemize getirdi.

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Ülkemizdeki elektrikli araç yelpazesine bir yenisini daha ekleyen Hyundai, IONIQ 6 modelini geçtiğimiz aylarda satışa sunmuştu. Şirket, bir yandan da önceki modelleri güncellemeye devam ediyor.

Hyundai, IONIQ 6 ve KONA gibi modellerinde, Türkiye'ye özel "Advanced" donanımını kullanmaya başladı.

Bu donanım, araçların yüzde 10'luk ÖTV dilimine girmesini sağlıyor ve fiyatları aşağıya düşürüyor.

Hyundai IONIQ 5'in yeni donanımı satışta

Advance donanımını çok beğenilen diğer elektrikli aracı IONIQ 5’e getiren Hyundai,. yeni donanımla otomobilin başlangıç fiyatını 755 bin TL düşürdü.

Aracın hâlihazırda satılan 125 kW'lık ve 239 kW'lık Progressive donanımları sırasıyla 2 milyon 540 bin ve 3 milyon 75 bin TL fiyat etiketine sahipken, Advanced donanımının fiyatı 1 milyon 785 bin TL olarak açıklandı.

58 kWh’lik lityum iyon bataryaya sahip olan IONIQ 5, 384 kilometre menzil sunuyor. Şehir içinde ise bu miktar 587 km'ye kadar çıkabiliyor.

Hyundai’nin açıklamalarına göre, motor 170 PS (125 kW) güç ve 350 Nm tork üretiyor.

0’dan 100’e 8,5 saniyede çıkan araç, maksimum 185 km/sa hıza ulaşabiliyor.