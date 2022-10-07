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    Citroen modellerinde ekim ayı kampanyaları

    Citroen, ekim ayında yeni araç almak isteyenlere çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 09:40
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    Citroen modellerinde ekim ayı kampanyaları

    Citroen, ekim ayında yeni araç almak isteyen müşteriler için çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

    Citroen C3, “Shine Business” ve “Shine” versiyonları için sunulan 80 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli veya 120 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarıyla satışa çıkıyor.

    Citroen C3 Aircross SUV modeline 80 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı veya 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği dışında takasa otomobil verecek müşteriler için 30 bin TL takas desteğine ek 200 bin TL için 24 ay vade ve yüzde 2,29 faizli kredi fırsatlarıyla sahip olunabiliyor.

    citroen

    Citroen C4

    Citroen C4 modeli ise 80 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi imkânıyla dikkat çekiyor.

    Citroen C5

    Citroen C5 Aircross SUV modeli ise 170 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 240 bin TL için 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz kredi ve 40 bin TL takas desteği imkânıyla Citroen showroomlarında yer alıyor.

    Berlingo Combi

    Citroen Berlingo Kombi, 120 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle sahiplerini bekliyor.


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