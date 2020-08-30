8 milyon liralık Ferrari 812 GTS Türkiye'ye geliyor

İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari'nin 812 Superfast modelinin üstü açık versiyonu olan 812 GTS, son çeyrekte ülkemizdeki otomobil severler ile buluşacak.

İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari, V12 Spider'ın mirasını devam ettiren 812 GTS modelini tanıtmıştı.

Şirket, şimdi de 8 milyon liralık bu modellerini 2020'nin son çeyreğinde ülkemize getirmeyi planlıyor.

Gerekli koşulları sağlayan müşteriler, ülkemize gelecek otomobilleri satın aldıktan sonra, 2023 yılına kadar beklemek zorunda kalacak. Çünkü Ferrari, araçları ancak 2023 yılında teslim edebilecek.

Bunun nedeni ise Ferrari'nin 2020, 2021 ve 2022'de teslim edeceği araçların çoktan satılmış olması.

DAHA ÖNCE EN AZ 1 FERRARİ ALMA ŞARTI VAR

Dünyada seri olarak üretilen en güçlü spor otomobil olan Ferrari 812 GTS modelini satın almak isteyen kullanıcıların, tüm dünyada olduğu gibi daha önceden en az 1 Ferrari modeli satın almış olması gerekiyor.





FERRARI 812 GTS ÖZELLİKLERİ

800 HP güç ve 718 Nm tork üreten V12 motoruna sahip olan Ferrari 812 GTS, 0’dan 100 km/s hıza 3 saniyenin altında ulaşabiliyor.

Otomobilin 0-200 km/s hızlanması ise sadece 8.3 saniye sürüyor. Ferrari 812 GTS modelinin tavanı sadece 14 saniyede, üstelik 45 km/s hızla açılabiliyor.

Tavan sistemi kabin içerisinde yaşam alanını daraltmazken, elektrikli arka cam rüzgâr kesici görevini üstlenmesinin yanı sıra, motor sesini kabine daha az iletmesini sağlıyor.

5 ADET SATILDI

Avrupa'daki satış fiyatı 356 bin euro olan ve ülkemizde 8 milyon liradan satılacak Ferrari 812 GTS modellerinin şimdiden 5 tanesi satılmış durumda.