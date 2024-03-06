Haberler



Otomobil



800 bin TL altı araç kalmadı: İşte Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil

800 bin TL altı araç kalmadı: İşte Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle Türkiye'de 800 bin TL altında araç kalmadı. Ülkemizde satılan en ucuz 10 otomobili listeledik.