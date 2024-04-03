800 bin TL altı araç yok: İşte Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle Türkiye'de 800 bin TL altında araç kalmadı. Ülkemizde satılan en ucuz otomobilleri listeledik.

ensonhaber.com

Dolar kurunun da etkisiyle özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, yeni yılla birlikte sektörü etkilemeye devam ediyor. Türkiye otomotiv pazarı, zamlara rağmen rekor kırmayı sürdürüyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin mart ayı verilerine göre, ülke genelinde geçen ay yeni bir satış rekoru daha kırıldı.

Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 109 bin 828 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları arttı

Geçen ay otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 87 bin 71 adede ulaşırken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 azalışla 22 bin 757'ye geriledi.

800 bin TL altı araç kalmadı

Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, ülkemizde 800 bin TL altında otomobil kalmadı.

Bu haberimizde, nisan ayı güncel fiyatlarına göre en uygun fiyatlı otomobillere yakından bakıyoruz.

Dacia

Dacia Sandero: 923.000 TL

Dacia Sandero Stepway: 908.000 TL

Dacia Duster: 1.177.900 TL

Dacia Jogger: 1.116.000 TL

Dacia Spring: 885.000 TL

Citroen

Citroen C3: 948.000 TL

Citroen C3 Aircross SUV: 1.259.000 TL

Citroen C-Elysee: 1.020.000 TL

Hyundai

Hyundai i10: 835.000 TL

Hyundai i20: 940.000 TL

Hyundai Bayon: 1.060.000 TL

Toyota

Toyota Corolla: 1.346.500 TL

Toyota Proace City: 1.188.000 TL

Toyota Proace City Cargo: 853.500 TL

Opel

Opel Corsa: 1.025.900 TL

Opel Corsa Elektrik: 1.340.900 TL

Opel Crossland: 1.174.900 TL

Nissan

Nissan Qashqai: 1.620.800 TL

Nissan Juke: 1.196.000 TL

Honda

Honda City: 1.190.000 TL (Nisan fiyatı güncellenmedi.)

Honda Civic: 1.670.000 TL (Nisan fiyatı güncellenmedi.)

Peugeot

Peugeot 208: 1.210.500 TL

Peugeot e-208: 1.361.500 TL

Peugeot 308: 1.524.000 TL

Peugeot 2008: 1.510.000 TL

Peugeot e-2008: 1.606.000 TL

Volkswagen

Volkswagen Polo: 1.109.000 TL

Volkswagen T-Cross: 1.493.000 TL

Volkswagen Taigo: 1.420.000 TL

Volkswagen Golf: 1.374.000 TL

Skoda

Skoda Fabia: 1.329.900 TL

Skoda Scala: 1.439.900 TL

Skoda Octavia: 1.544.900 TL

Skoda Kamiq: 1.539.900 TL

Chery

Chery TIGGO8 PRO: 1.583.000 TL

Chery TIGGO7 PRO: 1.318.000 TL

Chery OMODA5: 1.303.000 TL

Togg

Togg T10X V1 TWD 314 km menzil: 1.432.600 TL

Togg T10X V2 RWD 314 km menzil: 1.673.000 TL

Renault

Renault Clio: 942.000 TL

Renault Taliant: 965.000 TL

Renault Captur: 1.550.000 TL

Renault Megane Sedan: 1.182.000 TL

Renault Austral: 1.605.000 TL

Seat

SEAT Ibiza: 1.171.000 TL

SEAT Arona: 1.286.000 TL

SEAT Leon: 1.541.000 TL

KIA

Kia Picanto: 890.000 TL

Kia Stonic: 1.204.000 TL

Kia Cerato: 1.385.000 TL

Fiat

Fiat Egea: 939.900 TL

Fiat Panda: 830.900 TL

Fiat 500: 997.900 TL

Fiat 500e: 1.425.900 TL

Fiat 500X: 1.517.900 TL

Leapmotor

Leapmotor T03 - 899.000 TL

Yudo

Yudo 3: 990.000 TL