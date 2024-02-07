800 bin TL altında tek araç kaldı: İşte Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, Türkiye'de 800 bin TL altında sadece bir araç kaldı. Şubat ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz otomobilleri listeledik.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artarak 79 bin 701 adet olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 71,7 oranında artarak 64 bin 41 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,1 artarak 15 bin 660 adet oldu.

Her ne kadar satışlar yükselse de otomobil üreticileri yeni zamlar yapmaya devam ediyor. Ülkemizdeki ucuz otomobillerin sayısı her geçen ay daha da azalıyor.

Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil

Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, ülkemizde 800 bin TL altında sadece bir otomobil kaldı.

Bu haberimizde, şubat ayı fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobili listeledik.

1. Hyundai i10- 780 bin TL

2. Kia Picanto - 813 bin TL

3. Fiat Egea Sedan - 814 bin 900 TL

4. Seat Ibiza - 827 bin TL

5. Fiat Panda - 830 bin 900 TL

6. Hyundai i20 - 865 bin TL

7. Renault Clio - 870 bin TL

8. Citroen C3 - 872 bin 800 TL

9. Dacia Sandero Stepway - 874 bin TL

10. Fiat Egea Hatchback - 874 bin 900 TL