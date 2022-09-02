800 milyon aracın plaka kayıtları ele geçirildi

Bir Çin veri tabanı internete sızdı. yüz tanıma fotoğrafları ve araç plaka bilgileri de dahil olmak üzere vatandaşların bilgilerinin önemli bir kısmı ifşa oldu.

Bir Çin veri tabanının internete sızmasıyla birlikte, yüz tanıma fotoğrafları ve araç plaka bilgileri de dahil olmak üzere vatandaşların önemli bilgileri açığa çıktı.

Ortaya çıkan veriler, Çin'in doğu kıyısındaki Hangzhou merkezli Xinai Electronics adlı bir teknoloji şirketine ait.

Şirket, Çin genelinde insanların ve araçların iş yerlerine, okullara, şantiyelere ve otoparklara erişimini kontrol etmek için sistemler kuruyor.

Web sitesi, maaş bordrosu, çalışan katılımını ve performansını izleme gibi personel yönetimi de dahil olmak üzere bina erişiminin ötesinde bir dizi amaç için yüz tanıma kullanımını öne çıkarırken, bulut tabanlı araç plaka tanıma sistemi, sürücülerin gözetimsiz garajlarda park etmek için ödeme yapmasına izin veriyor.

Xinai'nin, web sitesinde verilerin sunucularında geniş bir kamera ağı aracılığıyla "güvenli bir şekilde saklandığını" iddia ediyordu, ancak durumun böyle olmadığı ortaya çıktı.

Veri tabanı kaldırıldı

Güvenlik araştırmacısı Anurag Sen , şirketin Çin'deki Alibaba tarafından barındırılan bir sunucuda açıkta kalan veritabanını buldu.

Xinai Electronics, bilgilerin erişilebildiği ve uzun süre internette kalan açık veri tabanını kaldırdı.