İlk 7 ayda Türkiye'de en çok satan SUV modelleri

Temmuz sonu itibarıyla açıklanan verilere göre, 2021'in ilk 7 aylık dönemindeki SUV satışlarında zirveye oynayan modelleri listeledik.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz. Ülkemizde her ne kadar sedan modelleri ağırlıkta olsa da SUV segmentine olan ilgi her geçen gün artıyor.

Örneğin, geçtiğimiz ay ilk defa yüzde 38,41 pay ile sedan modellerini geçmeyi başaran SUV segmenti, gelecekte açık ara liderliğe oynayabilir.

İLK 7 AYDA EN ÇOK SATAN 10 SUV

ODD'nin verilerine göre, 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde Dacia Duster 11 bin 95 adetle en çok satan SUV konumunda.

Makyaj operasyonuyla birlikte aileye dahil olan Egea Cross ise 10 bin 195 adetle az farklı ikinci. Üçüncü sırada ise 7 bin 338 adetle Volkswagen Tiguan var.

Dacia Duster - 11 bin 095

Fiat Egea Cross - 10 bin 195

Volkswagen Tiguan - 7 bin 338

Nissan Qashqai - 5 bin 850

Peugeot 3008 - 4 bin 931

Peugeot 2008 - 4 bin 888

Volkswagen T-Roc - 4 bin 766

Kia Sportage - 4 bin 647

Hyundai Tucson - 4 bin 626

Opel Crossland - 4 bin 004

TEMMUZDA EN ÇOK SATANLAR

Türkiye'de SUV'lerin liderliği ele geçirdiği temmuz ayındaki rekabete göz attığımızda ise zirvede yine aynı isimleri görüyoruz.

Temmuz'da 1.772 adetle yine ilk sırada Duster, ikinci sıradaysa 1.181 adetle Egea Cross bulunuyor. Üçüncü ve dördüncü sırada ise sırasıyla Hyundai'nin Bayon ve Tucson modelleri var.

Dacia Duster - 1.772

Fiat Egea Cross - 1.181

Hyundai Bayon - 912

Hyundai Tucson - 806

Dacia Sandero Stepway - 765

Kia Stonic - 701

Volkswagen T-Roc - 547

Opel Crossland - 513

Volkswagen Tiguan - 443

Kia Sportage - 391