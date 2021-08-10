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    İlk 7 ayda Türkiye'de en çok satan SUV modelleri

    Temmuz sonu itibarıyla açıklanan verilere göre, 2021'in ilk 7 aylık dönemindeki SUV satışlarında zirveye oynayan modelleri listeledik.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 09:32
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    İlk 7 ayda Türkiye'de en çok satan SUV modelleri

    Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz. Ülkemizde her ne kadar sedan modelleri ağırlıkta olsa da SUV segmentine olan ilgi her geçen gün artıyor.

    Örneğin, geçtiğimiz ay ilk defa yüzde 38,41 pay ile sedan modellerini geçmeyi başaran SUV segmenti, gelecekte açık ara liderliğe oynayabilir.

    İLK 7 AYDA EN ÇOK SATAN 10 SUV

    ODD'nin verilerine göre, 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde Dacia Duster 11 bin 95 adetle en çok satan SUV konumunda.

    Makyaj operasyonuyla birlikte aileye dahil olan Egea Cross ise 10 bin 195 adetle az farklı ikinci. Üçüncü sırada ise 7 bin 338 adetle Volkswagen Tiguan var.

    Dacia Duster - 11 bin 095
    Fiat Egea Cross - 10 bin 195
    Volkswagen Tiguan - 7 bin 338
    Nissan Qashqai - 5 bin 850
    Peugeot 3008 - 4 bin 931
    Peugeot 2008 - 4 bin 888
    Volkswagen T-Roc - 4 bin 766
    Kia Sportage - 4 bin 647
    Hyundai Tucson - 4 bin 626
    Opel Crossland - 4 bin 004

    duster

    TEMMUZDA EN ÇOK SATANLAR

    Türkiye'de SUV'lerin liderliği ele geçirdiği temmuz ayındaki rekabete göz attığımızda ise zirvede yine aynı isimleri görüyoruz.

    Temmuz'da 1.772 adetle yine ilk sırada Duster, ikinci sıradaysa 1.181 adetle Egea Cross bulunuyor. Üçüncü ve dördüncü sırada ise sırasıyla Hyundai'nin Bayon ve Tucson modelleri var.

    Dacia Duster - 1.772
    Fiat Egea Cross - 1.181
    Hyundai Bayon - 912
    Hyundai Tucson - 806
    Dacia Sandero Stepway - 765
    Kia Stonic - 701
    Volkswagen T-Roc - 547
    Opel Crossland - 513
    Volkswagen Tiguan - 443
    Kia Sportage - 391

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