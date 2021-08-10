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- İlk 7 ayda Türkiye'de en çok satan SUV modelleri
İlk 7 ayda Türkiye'de en çok satan SUV modelleri
- Haber Merkezi
- 10.08.2021 - 09:02
- Güncelleme : 10.08.2021 - 09:32
Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz. Ülkemizde her ne kadar sedan modelleri ağırlıkta olsa da SUV segmentine olan ilgi her geçen gün artıyor.
Örneğin, geçtiğimiz ay ilk defa yüzde 38,41 pay ile sedan modellerini geçmeyi başaran SUV segmenti, gelecekte açık ara liderliğe oynayabilir.
İLK 7 AYDA EN ÇOK SATAN 10 SUV
ODD'nin verilerine göre, 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde Dacia Duster 11 bin 95 adetle en çok satan SUV konumunda.
Makyaj operasyonuyla birlikte aileye dahil olan Egea Cross ise 10 bin 195 adetle az farklı ikinci. Üçüncü sırada ise 7 bin 338 adetle Volkswagen Tiguan var.
Dacia Duster - 11 bin 095
Fiat Egea Cross - 10 bin 195
Volkswagen Tiguan - 7 bin 338
Nissan Qashqai - 5 bin 850
Peugeot 3008 - 4 bin 931
Peugeot 2008 - 4 bin 888
Volkswagen T-Roc - 4 bin 766
Kia Sportage - 4 bin 647
Hyundai Tucson - 4 bin 626
Opel Crossland - 4 bin 004
TEMMUZDA EN ÇOK SATANLAR
Türkiye'de SUV'lerin liderliği ele geçirdiği temmuz ayındaki rekabete göz attığımızda ise zirvede yine aynı isimleri görüyoruz.
Temmuz'da 1.772 adetle yine ilk sırada Duster, ikinci sıradaysa 1.181 adetle Egea Cross bulunuyor. Üçüncü ve dördüncü sırada ise sırasıyla Hyundai'nin Bayon ve Tucson modelleri var.
Dacia Duster - 1.772
Fiat Egea Cross - 1.181
Hyundai Bayon - 912
Hyundai Tucson - 806
Dacia Sandero Stepway - 765
Kia Stonic - 701
Volkswagen T-Roc - 547
Opel Crossland - 513
Volkswagen Tiguan - 443
Kia Sportage - 391