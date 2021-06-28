830 beygirlik Ferrari 296 GTB, hibrit motoruyla tanıtıldı

Yeni Ferrari 296 GTB, 830 beygir güce ulaşan şarj edilebilir hibrit sistemiyle görücüye çıktı.

Ferrari'nin uzun süredir kamuflajlı bir şekilde karşımıza çıkan yeni modeli uzun bir bekleyişten sonra tanıtıldı. Ferrari 296 GTB adı verilen otomobilde, altı silindirli ünite bulunuyor.

V6 motoruyla klasik Ferrari Dino'ya göz kırpan yeni Ferrari 296 GTB'deki ünitenin hacmi 2.9 litre.

Ferrari, tamamen yeni geliştirilen ve litre başına 218 beygir güç sunan bu motor için fazlasıyla iddialı konuşuyor.

Benzinli motor tek başına 654 beygir güç üretirken, elektrik motorunun desteğiyle toplam güç ve tork 830 beygir ve 740 Nm'ye yükseliyor.

SAATTE 330 KM HIZ

Bu sayede V8 motorlu kardeşlerinden geri kalmayan Ferrari 296 GTB, 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasınıysa 7.3 saniyede tamamlıyor. Otomobilin azami hızıysa 330 km/s.

8 ileri çift kavramalı şanzıman kullanan Ferrari 296 GTB'deki elektrik motoru 7.45 kWsa kapasiteli bataryadan besleniyor.

Bu sayede otomobil 25 kilometre saf elektrikli sürüş menzili sunuyor. Bu noktada rakibi McLaren Artura Hybrid'den daha güçlü olan 296 GTB'nin, saf elektrikli sürüş menzili konusunda 5 kilometre kadar geride kaldığını söyleyebiliriz.

FİYAT

Oldukça şık bir tasarıma sahip olan Ferrari 296 GTB'deki aktif arka spoyler bu şık tasarıma destek olmakla kalmayıp 250 km/s hızda 360 kilogram yere basma kuvveti uyguluyor. Otomobilin fiyatı 269 bin euro olacak.

Kaynak: Donanımhaber