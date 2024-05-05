830 beygirlik yeni Ferrari 12Cilindri tanıtıldı Ferrari, yeni süper otomobili 12Cilindri'yi tanıttı. V12 motorla donatılan otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

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İtalyan lüks otomobil devi Ferrari, düzenlediği bir etkinlikte "12Cilindri" olarak isimlendirdiği yeni süper otomobilini görücüye çıkardı.

6.5 litre hacimli 65 derecelik ünite, Ferrari'nin ilk kez yirmi yıl önce Enzo modelinde kullandığı F140 V12'sinin en güncel versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu meşhur motor, artık 830 beygir güç ve 678 Nm tork üretiyor

Ferrari 12Cilindri, 0-100 km/s hızlanma süresi 2,9 saniyede tamamlıyor. Otomobilin maksimum hızı ise 340 km/s olarak açıklandı.

İç mekan detayları

Otomobilin iç kısmına baktığımızda, düğmelerle süslenmiş geleneksel Ferrari direksiyonu karşımıza çıkıyor.

Ancak, markanın birçok yeni modelinin aksine ön konsolun ortasında bir multimedya ekranı yer alıyor.

12Cilindri, Ferrari'nin en yeni ve en gelişmiş şasi kontrol sistemlerinin tümünden faydalanıyor.

Ayrıca, arka lastikleri birbirinden zıt yönlere yönlendirebilen akıllı bağımsız hareketli aks da sunuluyor.

Fiyatlar

Ferrari tarafından yapılan açıklamaya göre 12Cilindri, 423 bin dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

Üstü açık Spider versiyon için başlangıç fiyatı ise 466 bin dolar olarak açıklandı.