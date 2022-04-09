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    Peugeot modellerinde nisan ayı kampanyaları

    Peugeot Türkiye, nisan ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.
    • AA
    • 09.04.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 08:51
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    Peugeot modellerinde nisan ayı kampanyaları

    Peugeot Türkiye, nisan ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008 ve 508 modellerinde çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçiriyor.

    Kampanya kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008 ve 508 modellerinde sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

    SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler 80 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 120 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredilerden, SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler ise 115 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 150 bin TL için 18 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyor.

    peugeot

    Peugeot 5008

    Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008 ise 120 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 150 bin TL için 18 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

    Peugeot 508

    Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, sedan sınıfının dikkat çeken temsilcisi Peugeot 508, 80 bin TL için 12 ay sıfır faizli veya 120 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

    rifter

    Peugeot Rifter

    BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter’a, ay boyunca 100 bin TL’ye kadar 15 ay sıfır faizli veya 170 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor.


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