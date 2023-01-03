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    Renault, Bursa'da Mitsubishi Colt modelini üretecek

    Renault, Bursa'daki tesislerinde Mitsubishi Colt üretimine eylülde başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 08:36
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 09:05
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    Renault, Bursa'da Mitsubishi Colt modelini üretecek

    Türkiye otomobil endüstrisi, yeni bir otomobilin daha üretimine hazırlanıyor. Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının CMF-B platformu, şimdi de Mitsubishi Motors için görev üstleniyor.

    Oyak Renault Bursa fabrikalarında, Clio'yu temel alan Mitsubishi Colt modeli banttan inecek.

    Mitsubishi Motors'un, Avrupa operasyonlarını yeniden yapılandırma kararı sonrasında üretilecek yeni otomobil, 2023'te yollara çıkacak.

    Üretim eylülde başlayacak

    Oyak Renault, Bursa'da Megane Sedan modelinin Karsan'a aktarılması sonrasında boşalan kapasiteyi eylül ayında Mitsubishi Colt ile dolduracak.

    B sınıfındaki otomobil ilk etapta yılda yaklaşık 30-40 bin adet üretilecek ve ihracat pazarlarına yönlendirilecek.

    Mitsubishi Colt böyle görünecek

    Yeni Mitsubishi Colt'un karanlık bir ipucu görseli yayınlanmıştı. Rusya merkezli Kolesa, bu görselden yola çıkarak yeni Colt modelini yeniden tasarladı.

    colt

    Yeni Colt, geçtiğimiz yıl ocak ayında açıklanan yeni ASX modeli ile birlikte ittifakın ikinci ortak modeli olacak.

    Colt’un, Türkiye ve Slovenya fabrikalarında üretilen Renault Clio ile neredeyse aynı olması bekleniyor.

    Mitsubishi, Colt için güç aktarma organlarının hibritleri içereceğini söyledi, ancak daha fazla özellik hakkında bilgi vermekten kaçındı.

    colt


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