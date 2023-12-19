9 aylık yolculuk: İlk kez bir otomobil Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na gitti Yaklaşık 9 aylık bir yolculuğun ardından, tamamen elektrikli Nissan Ariya kullanan iki maceracı, kutuplar arası seyahatlerini tamamladı.

ensonhaber.com

İskoç sürücü Chris Ramsey ve eşi Julie, Nissan Ariya modeliyle daha önce hiç denenmemiş bir yolculuğa çıktı.

Daha önce Moğol Rallisi'ni elektrikli araçla tamamlayan ilk kişiler olan İskoç çift, mart ayında özel olarak modifiye edilmiş Nissan Ariya ile Kuzey Kutbu'ndan yola çıktı.

Bunun amacı, gelecekteki elektrikli araçlar için bir konsept oluşturmak ve Antarktika'daki çalışmalarda benzinli otomobillerin yerine elektrikli araçların kullanmasını sağlamaktı.

9 ay sonra Güney Kutbu'na vardılar

Aralık ayında çift, dokuz ay süren yolculuklarının ardından 27 bin km yol giderek Güney Kutbu'na ulaşmayı başardı.

Modifikasyonlar nedeniyle menzili 250-300 kilometreye kadar düşen Ariya ile yapılan yolculukta, Kuzey ve Güney Amerika kıtaları üzerinden çizilen bir güzergâh takip edildi.

Asıl plan, kutup bölgelerinde park halindeyken arabayı şarj etmek için küçük bir römork kullanmaktı, ancak römork Arktik yollarda işe yaramadı.

Antarktika kısmı için, Ramsey çifti arabayı şarj etmeye yardımcı olmak için güneş panelleri kullandı.

Kutup bölgesinin yılın bu zamanında sürekli güneş ışığı altında olması, ayrıca hava durumu onların lehine olmadığında jeneratörlerin kullanılması, elektrikli araçların tek bir enerji kaynağı yerine birden fazla farklı enerji kaynağıyla beslenebilme yeteneğini gösteriyor.

Çiftin yolculuklarına dair tüm videolara Instagram hesaplarından ulaşabilirsiniz.