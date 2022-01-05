90 yıl sonra bir ilk: Toyota, ABD'de GM'yi tahtından etti

90 yıl sonra bir ilk: Toyota, ABD'de GM'yi tahtından etti

Japon otomobil üreticisi Toyota, ABD'de geçen yıl 2,3 milyon araç satarak Amerikan otomobil üreticisi General Motors'u geçmeyi başardı.

Bu yıl başlarında otomotiv sektörünü derinden etkileyen küresel çip tedarik sorunları nedeniyle üreticiler oldukça zor durumda kaldı.

Bu durum, özellikle ABD'li şirketlerin sıfır araç teslim edememesine ve araçları eksik parça ile üretmesine neden oldu.

2021 yılı sona ererken, ABD'de oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Toyota, ABD'deki satışlarını yüzde 10,4 artırdı ve General Motors'u tahtından etti.

ABD'DE EN ÇOK SATAN TOYOTA

Toyota'dan yapılan açıklamada, şirketin ABD satışlarının yüzde 10,4 artışla 2,3 milyona ulaştığı bildirildi. Bu rakamlar, Japon şirketi ABD'de liderlik koltuğuna oturttu.

GM'DE BÜYÜK KAYIP

General Motors'tan yapılan açıklamada ise şirketin toplam satışlarının, yarı iletken tedarik zinciri sorunları nedeniyle yıllık yaklaşık yüzde 13 düştüğü ve geçen yıl 2,2 milyon araç satıldığı aktarıldı.

Böylece Toyota, satışlarda GM'yi geride bırakarak ABD'li otomobil üreticisinin 1931'den bu yana koruduğu liderliği ele geçirdi.