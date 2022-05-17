Peugeot modellerinde mayıs kampanyaları

Peugeot Türkiye, mayıs ayı boyunca sürecek kampanyalar kapsamında çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

Peugeot Türkiye, binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için kampanya seçeneklerini müşterileriyle buluşturuyor.

Mayıs ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208 ve 508 modellerinde sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

Peugeot SUV 2008 VE 3008

AA'da yer alan habere göre, SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler, 80 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 120 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredilerden, SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler ise 115 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 150 bin TL için 18 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyor.

Peugeot SUV 5008

7 kişilik oturma kapasitesi, yeni PEUGEOT i-Cockpit ve Night Vision'la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008 ise 120 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 150 bin TL için 18 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Peugeot 5008

Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, sedan sınıfının dikkati çeken temsilcisi Peugeot 508, 80 bin TL için 12 ay sıfır faizli veya 120 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Peugeot Rifter

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan Peugeot Rifter'a, ay boyunca 100 bin TL'ye kadar 15 ay sıfır faizli veya 170 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot'nun tüm diğer hafif ticari araç modelleri de 120 bin TL'ye kadar 15 ay sıfır faizli veya 200 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle destekleniyor.