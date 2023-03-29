AB, 2035'te benzinli ve dizel arabaları yasaklamayı onayladı Avrupa Birliği ülkeleri, 2035 yılından itibaren benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine onay verdi.

AA & Ensonhaber

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, yavaş yavaş içten yanmalı motorların yerini alacak.

Çünkü birçok ülke, gelecekte emisyon değerlerini sıfırlamak için şimdiden içten yanmalı motorları yasaklamaya başladı bile.

Hükümetler, lider piyasalarda en geç 2035'e kadar, dünyada ise 2040'a kadar tüm yeni otomobil ve kamyonet satışlarının sıfır emisyona sahip olması için çalışacak.

AB, yasağı onayladı

Avrupa Birliği ülkeleri, 2035 yılından itibaren benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine onay verdi.

Yasaya göre, otomobil üreticileri, 2035'e kadar karbon emisyonlarını sıfırlayacak. Böylece AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren karbon salan benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak.

Ayrıca, 2030 yılı emisyon düşürme hedefi otomobiller için yüzde 55, kamyonetler için de yüzde 50 olacak.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda geçen ay kabul edilen ve yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler tarafından resmen onaylanması gereken düzenlemeye, başını Almanya'nın çektiği bir grup ülke karşı çıkmıştı.

Yasa, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.