AB, Çinli elektrikli araçlara ek vergi getirmek istiyor

Çinli ucuz elektrikli otomobillerin hızlı yükselişi markaları korkuttu. AB’de Çinli araçlara ek vergi gündeme alındı.

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla talebin hızlandığı elektrikli araç pazarında rekabet her geçen gün kızışıyor.

Avrupalı markalar, tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle elektrikli araç üretimini yavaşlatırken, Çinli markalar ise ucuz elektrikli otomobilleri ile dünyada hızla büyümeye devam ediyor.

Pandemi etkilerinin azalmasıyla dört yıl aradan sonra kapılarını açan Paris Otomobil Fuarı’na da Çinliler başta olmak üzere Asyalı küçük elektrikli araçlar damga vurdu.

Fransız markaların sınırlı, diğer Avrupalı markaların ise neredeyse hiç katılmadığı fuarda stantların çoğunu uzak doğulu markalar doldurdu.

AB, Çinlilere ek vergi getirmek istiyor

Dünya'nın haberine göre, Avrupalı otomotiv üreticileri, Çin’in elektrikli araç pazarındaki hızlı yükselişini frenlemek için Çin’den ithalat edilen otomobillere ek vergi getirilmesini istiyor.

Stellantis CEO’su Carlos Tavares de Çinli üreticilerin Avrupa’daki hızlı büyümesinin Avrupa pazarı için oluşturduğu risklere dikkat çekti.

14 markayı bünyesinde barındıran Stellantis’in CEO’su Tavares, AB'nin Çin’den ithal edilen otomobillere daha yüksek vergi getirmesi gerektiğini söyledi.

Tavares, Çinli otomobil üreticilerinin, otomobillerini Çin'e ihraç eden Avrupalı rakiplerinden daha az vergi ödediğini dile getirdi.

Şartların eşitlenmesi gerektiğini savunan Tavares, ''Avrupa Birliği'nden, Batılı üreticilerin Çin'de yerli üreticilerle olan rekabet koşullarının aynısını Avrupa'daki Çinli üreticilere de uygulamasını istemeliyiz." dedi.

Çinli markalar Avrupa Birliği'ne otomobil ithal etmek için yüzde 10 vergi öderken, Avrupalı otomobil üreticileri ise Çin'e araç ihraç etmek için yüzde 15 ile yüzde 25 arasında vergi ödüyor