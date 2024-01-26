AB mahkemesinden Audi logosu kararı: İzin çıkmadı Lüks otomobil üreticisi Audi'nin Polonyalı yedek parça tedarikçisine açtığı logo davası sonuçlandı.

AA & Ensonhaber

Avrupa Adalet Divanı, Audi'nin izni olmadan yedek parçalarda logosunun aynısının veya benzerinin kullanılamayacağına karar verdi.

Mahkeme, bir otomobil üreticisinin sahip olduğu ticari markanın aynı veya benzeri bir logonun yedek parçalarda kullanımını engelleyebileceğine hükmetti.

Kararda, bir yedek parça imalatçısının ürünlerini markaya ait amblemi takmaya uygun biçimde tasarlamasının da önlenebileceği belirtildi.

Böylece mahkeme, Audi logosuna benzer bir şeklin firmanın izni olmadan kullanılmasının ticari marka yasasını ihlal edeceğine hükmetmiş oldu.

Audi, Polonya'da dava açmıştı

Polonya'da bir yedek parça üreticisi, eski Audi modellerine uyarlanmış radyatör ızgaraları satıyordu.

Bu radyatör ızgaraları, Audi'nin birbirine geçmiş dört halkalı logosu biçiminde oyulmuş bir alanı içeriyordu.

Bu tasarıma itiraz eden Audi, Polonya'da hukuki süreç başlatmıştı. Polonya'daki mahkeme ise dosyayı Avrupa Adalet Divanına taşımıştı.