AB otomobil pazarında satışlar yüzde 52 azaldı

Mayıs ayında Avrupa Birliği otomobil pazarında toplam satışlar, koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 52.3 geriledi.

Koronavirüsün otomobil pazarına olan sert etkisini gösteren rakamlar gelmeye devam ediyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), geçtiğimiz haftalarda nisan ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıklamış ve bu verilere göre Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları, nisan ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 76,3 azalarak 270 bin 682'ye gerilemişti.

DÜŞÜŞ MAYIS AYINDA DA DEVAM EDİYOR

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), mayıs ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, mayıs ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 52,3 azalarak 581 bin 161'e geriledi.

EN SERT DÜŞÜŞ YAŞAYAN ÜLKELER

AB ülkeleri arasında otomobil satışları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 72.7, Fransa'da yüzde 50.3, İtalya'da yüzde 49.6 ve Almanya'da yüzde 49.5 azaldı.

Öte yandan AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Mayıs 2020'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41.5 azalarak 3 milyon 331 bin 715 seviyesine geriledi.

EN ÇOK OTOMOBİL SATILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

AB üyesi 27 ülke arasında mayıs ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı.

Bu dönemde Almanya'da 168 bin 148, İtalya'da 99 bin 711, Fransa'da 96 bin 310, Belçika'da 34 bin 752 ve İspanya'da 34 bin 337 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, mayıs ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 145 bin 195 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 91 bin 146 otomobil sattı. Renault Grubu ise 69 bin 230 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.