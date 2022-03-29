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    AB otomobil üreticileri, şarj istasyonu sayısından şikayetçi

    Avrupa Birliği'ndeki (AB) otomobil üreticileri, elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulumunun hızlandırılmasını istiyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.03.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 09:44
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    AB otomobil üreticileri, şarj istasyonu sayısından şikayetçi

    Elektrikli otomobillerin popüler olmasıyla birlikte birçok ülke şarj altyapısına büyük yatırımlar yapıyor. Ancak bazı ülkelerin şarj altyapısı gelecek için yeterli değil.

    Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), elektrikli araçlara yönelik altyapı yatırımlarına ilişkin açıklama yaptı.

    Açıklamada, Avrupa'da elektrikle şarj edilebilen arabaların satışlarının son 5 yılda 10 kat artarak geçen yıl 1.7 milyona ulaştığı bildirildi.

    İSTASYON SAYISI YAVAŞ ARTIYOR

    Elektrikli otomobillerin toplam pazar payının yüzde 18'i bulduğu anımsatılan açıklamada, son 10 yılda AB'deki kamuya açık şarj cihazlarının sayısının ise sadece 2.5 kat arttığı kaydedildi.

    AB otomobil üreticileri, şarj istasyonu sayısından şikayetçi #1

    Açıklamada, AB genelinde halihazırda haftalık 2 bin yeni şarj noktası kurulumu yapıldığı, bu sayının derhal haftalık 14 bine yükseltilmesi gerektiği belirtildi.

    AB'nin, otomobillerden kaynaklı emisyon salımını 2030'a kadar yüzde 55 oranında düşürme hedefi belirlediği hatırlatılan açıklamada, hedefi yakalamak için 6.8 milyon araç şarj noktası gerektiğine işaret edildi.

    Açıklamada, elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonu gibi altyapı yatırımları için yılık 8 milyar euroluk kaynağa gereksinim duyulduğu kaydedildi.


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