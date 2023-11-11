AB, parlamento oylamasının ardından Euro 7 emisyon kurallarını zayıflatacak Avrupa Parlamentosu, Euro 7 emisyon kurallarının daha zayıf bir versiyonunu onaylamak için Avrupa Konseyi'ne katıldı. İki AB organı artık nihai metin üzerinde Avrupa Komisyonu ile müzakere edecek.

ensonhaber.com

Avrupa Birliği (AB), içten yanmalı motorlu araçlara daha katı emisyon kuralları getirmesi beklenen Euro 7 standartları üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Avrupa Parlamentosu, ülkeler ve otomobil üreticilerinin baskıları sonrasında emisyon kurallarını hafifletebilir.

Müzakereler başlayacak

Parlamento şimdi nihai belge üzerinde Avrupa Komisyonu ve AB ülkelerinin üst düzey bakanlarının da yer aldığı Avrupa Konseyi ile “üçlü” müzakerelere başlayacak.

Düzenlemeler binek otomobiller için 2026'dan, ağır kamyonlar için ise 2027'den önce yürürlüğe girmeyecek.

Euro 7, içten yanmalı motorlu araçlardan sağlığa zarar veren kirleticilerin emisyonlarını düzenleyen mevcut Euro 6 standardının yerini alacak.

AB yasalarının taslağını hazırlayan komisyon, sağlık yararlarının maliyetlerden çok daha fazla olacağını söyledi.

Otomobil üreticileri ve aralarında İtalya ve Çek Cumhuriyeti'nin de bulunduğu ülkeler, komisyon tarafından önerilen orijinal kuralların çok maliyetli olacağını savunmuştu.