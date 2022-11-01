AB ve ABD, elektrikli otomobil anlaşmazlığında çözüm arıyor

Avrupa Birliği ülkeleri, ABD'nin yerli üretim elektrikli otomobilleri vergi indirimleriyle teşvik edecek yasasından muaf tutulmak istiyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD'nin yerli üretim elektrikli otomobilleri vergi indirimleriyle teşvik edecek yasasından muaf tutulmak için görüşmelere yapıyor. AB üyesi ülkelerin ticaret bakanları, Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geldi.

Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan AB Dönem Başkanı, Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, "AB ve ABD arasında ticaret bağları çok önemli. Bunu derinleştirmeye ve iş birliğine odaklanmalıyız." ifadesini kullandı.

"Muafiyet bekliyoruz"

AA'nın haberine göre Sikela, ABD'nin enfasyonu düşürme yasası hakkında, "Beklentimiz, AB ülkelerine bu yasa konusunda muafiyet uygulanması." dedi.

ABD'nin Kanada ve Meksika'ya yasa konusunda muafiyet tanıdığını ansımatan Sikela, AB ve ABD tarafının bu konuda çözüm bulmak için görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.

ABD'deki enflasyonla mücadele yasa tasarısı, vergi indirimleriyle elektrikli otomobil satın almayı teşvik etmeyi de öngörüyor.

Bu kapsamda, Kuzey Amerika'da üretilen bataryaların kullanıldığı ve bu bölgedeki madenlerden çıkan mineralleri içeren elektrikli araçlara vergi indirimi verilmesi planlanıyor.

AB, kendi otomobillerini kapsamayan söz konusu vergi indirimlerini ayrımcı buluyor.