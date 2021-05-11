ABD, 1.1 milyon Honda Accord modeline inceleme başlattı

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), bazı modellerdeki direksiyon sorunları nedeniyle Honda Accord'u inceleme altına aldı.

Bir zamanlar ülkemizde oldukça popüler olan Honda Accord, şu sıralar bazı sorunlarla uğraşmak zorunda.

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2013-2015 model yılları arasında üretilmiş 1.1 milyon Accord modeline inceleme başlattı.

İncelemenin nedeni ise ani kontrol kayıplarına sebep olan direksiyon sorunları olarak açıklandı. İddialara göre sorundan etkilenen Accord modelleri, sürücüsünün direksiyon komutlarına uymadan kontrolden çıkabiliyor.

SÜRÜCÜ ŞİKAYETLERİ ARTTI

Gelen bilgilere göre, sorundan etkilenen 77 sürücü var ve bu sürücülerden 31'i ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'ne şikayette bulundu.

NHTSA'nın verilerine göre, bu başvurulardan ikisi kazaya ve yangına, ikisi ise yaralanmalara sebep olmuş. Honda'nın verileri arasında ise böyle bir detaya rastlanmıyor.

NHTSA'nın yönergeleri ışığında Accord modellerini yeniden inceleme altına alan Honda, araçların direksiyon yapısını kontrol etmeye başlayacak ve sorun olup olmadığını tespit edecek.

Eğer şirket herhangi bir sorun tespit ederse, 1.1 milyon Accord modeli geri çağırma listesine eklenecek. NHTSA'nın önümüzdeki süreçte son kararı vermesi bekleniyor.