ABD, 2030'a kadar 400 bin elektrikli araç şarj istasyonu kuracak

ABD, 2030'a kadar 400 bin elektrikli araç şarj istasyonu kuracak

ABD, 5 milyar dolar yatırımla 2030'a kadar 400 bin elektrikli araç şarj ünitesi kurmayı planladıklarını açıkladı.

Elektrikli otomobillerin popüler olmasıyla birlikte birçok ülke şarj altyapısına büyük yatırımlar yapıyor.

Bu ülkelerden biri olan ABD, şimdiden ülke genelinde geniş bir şarj istasyonu ağına ulaşmayı başardı.

Joe Biden hükümeti, 2030'a kadar ülke genelinde yaklaşık 400 bin yeni elektrikli araç şarj ünitesi kurmayı planladıklarını açıkladı.

Halka açık toplam şarj ünitesi sayısı ise yarım milyona kadar çıkacak. Proje kapsamında ABD, 5 yıl içinde 5 milyar dolar harcayacak.

"ABD, ELEKTRİKLİ ARAÇ DEVRİMİNE ÖNCÜLÜK ETMELİ"

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, “Bir asır önce ABD modern otomotiv çağını başlattı, şimdi de elektrikli araç devrimine öncülük etmeli.” dedi.

Ağustos ayının başında Joe Biden, sıfır emisyon kararnamesini imzalamış, buna göre 2030 yılına kadar ABD’de satılacak tüm araçların yüzde 50’sinin elektrikli olması hedeflendiği belirtilmişti.