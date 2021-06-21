ABD, 30 Tesla kazasına soruşturma başlattı

ABD'de denetim kurumu, 2016'dan beri yaşanan 30 Tesla kazasına soruşturma başlattı. Kazalarda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman çeşitli kazalarla haberlerimize konu oluyor.

Özellikle son zamanlarda Çin'de yaşanan kazalarla gündemden düşmeyen marka, şimdi de ABD tarafından yakın takibe alındı.

2016-2021 yılları arasında otomatik pilot sisteminin kullanıldığı şüphesi olan 30 Tesla kazasıyla ilgili daha önceden resmi rakamlar paylaşılmamıştı.

10 KİŞİ ÖLDÜ

ABD denetim kurumları, 2016'dan bu yana 10 kişinin ölümüne neden olan 30 Tesla kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), özel kaza araştırma programları tarafından incelemeye alınan kazalarla ilgili ayrıntıları sunan bir liste yayınladı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, 30 şüpheli kazadan 3'ün otomatik pilotun devrede olmadığı sonucuna vardı.

NHTSA, daha önce Tesla kazalarına ilişkin 28 özel kaza soruşturması açtığını ve 24'ü beklemede olduğunu söyledi.

ELON MUSK SÜRÜCÜLERİ SUÇLUYOR

Öte yandan şirketin kurucusu Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Çin'de gerçekleşen kazalardan sonra otomobilleri değil, sürücüleri suçlamış ve tepki çekmişti.