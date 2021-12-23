ABD, 580 bin Tesla aracına soruşturma açtı

ABD, ön orta dokunmatik ekranda oyun oynanmasına izin veren Tesla hakkında güvenlik soruşturması başlattı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, kullanıcılara sunduğu çeşitli eğlence hizmetleriyle ön plana çıkıyor.

Aralık 2020'den bu yana üretilen Tesla modellerinde, ödeki büyük dokunmatik ekranda oyun oynanabiliyor. Üstelik bu oyunlar, Tesla'nın kendi direksiyonu tarafından kontrol edilebiliyor.

ABD SORUŞTURMA AÇTI

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu durumun güvenlik sorunu oluşturabileceğini söyleyerek Tesla'nın 580 bin aracına soruşturma açtı.

NHTSA, ön değerlendirmesinin çeşitli 2017-2022 model yılı Tesla Model 3, S, X ve Y araçlarını kapsadığını söyledi.

Kurum, “Yolcu Oyunu” olarak adlandırılan bu işlevsellik, “sürücünün dikkatini dağıtabilir ve kaza riskini artırabilir.” dedi.

NHTSA, "bu özelliğin Aralık 2020'den beri Tesla 'Yolcu Oyunu' ile donatılmış araçlarda mevcut olduğunu doğruladığını" belirtti. O zamandan önce oyun özelliği, yalnızca araç park durumundayken etkinleştiriliyordu.