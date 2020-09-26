ABD, BMW'ye 18 milyon dolarlık bir ceza kesti

BMW, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından 18 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı. Cezanın nedeni ise BMW'nin satış rakamlarını olduğundan fazla göstermesi.

Alman otomobil üreticisi BMW, bu sefer de yanıltıcı bilgi verdiği için ceza yedi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), BMW'nin 2015 ve 2019 yılları arasında gerçekleştirdiği otomobil satışlarını olduğundan fazla gösterdiğini açıkladı ve şirkete 18 milyon dolarlık bir ceza kesti.

SEC Uygulama Bölümü direktörü Stephanie Avakian, ABD pazarlarında faaliyet gösteren tüm şirketlerin, yatırımcılarına doğru bilgi sağlama yükümlülüğü olduğunu hatırlattı.

BMW'nin satışlarını yüksek göstermesi, markanın perakende satış adetlerine göre pozisyonunu korumasında yardımcı oldu.

SEC’e göre Kuzey Amerika’daki BMW de dahil olmak üzere satış hedeflerini ve fazla satışları karşılamak için 2015 - 2017 yılarında, satış raporlama takviminde değişiklikler yapıldı.

SEC, ayrıca bayilerin araçları satış olarak sayabilmeleri için araçların ödünç olarak verildiği kişilere bile ödeme yapıldığını belirledi.

BMW: KASIT YOK İHMAL VAR

BMW yaptığı açıklamada, eylemlerin çoğunun üç yıldan fazla bir süre önce gerçekleştiğini ve bir ihmalden kaynaklı olduğunu açıkladı. Şirket, “Herhangi bir BMW kuruluşunun kasıtlı suistimalle uğraştığına dair herhangi bir iddia veya bulgu yok.” açıklamasında bulundu.