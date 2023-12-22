ABD, Çinli elektrikli araçlara ek gümrük vergisi getiriyor Çinli otomobil markalarının yükselişi sürüyor. Avrupa'dan sonra, ABD'nin de Çinli elektrikli araçlara ek gümrük vergisi getireceği söyleniyor.

ensonhaber.com

Son zamanlarda Çinli otomobil üreticileri, Avrupa ülkelerine özel yatırımlar yapmaya başladı.

Türkiye'de her gün yeni markalarını görmeye başladığımız Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'da yükselişi sürüyor.

Elektrikli otomobillerle birlikte başarılı bir dönüşüm yaşayan Çinli markaların hızına, Avrupalı üreticiler yetişmekte zorluk çekiyor.

ABD ek vergi getirecek

Avrupa'dan sonra, ABD'nin de Çinli elektrikli araçlara ek gümrük vergisi getireceği söyleniyor.

ABD yönetimi, elektrikli araçlar da dahil olmak üzere bazı Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini artırmayı tartışıyor.

Halihazırda Çin menşeli otomobillere eski Başkan Donald Trump döneminde getirilen ve daha sonra genişletilen yüzde 25'lik bir vergi uygulanıyor. ABD ayrıca Çinli üreticilerin sübvansiyonlardan yararlanmalarını da engelliyor.

Avrupa da vergileri artırıyor

Avrupa Komisyonu, kıtadaki Avrupalı otomobil üreticilerini korumak için Çinli elektrikli otomobil üreticilerine ek vergi uygulamayı düşünüyor.

Mart ayında Türkiye, Çin'den gelen elektrikli otomobillere ek vergi limitini yüzde 40'a çıkarmıştı. Avrupa’da buna benzer bir karar alabilir.

Çinliler fuara damga vurmuştu

Münih'teki dünyanın en büyük otomobil fuarı IAA Mobility 2023 konferansında Çinli otomobil üreticileri büyük ilgi görmüştü.

Konferans organizatörleri, sunum yapanların yaklaşık yüzde 41'inin Asya'dan geldiğini söyledi.

Avrupa Komisyonu'nun Çinli üreticilere ek vergiyi söz konusu fuardan hemen sonra gündemine getirmesi dikkat çekti.