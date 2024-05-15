ABD, Çinli elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergisini yüzde 100'e çıkardı ABD Başkanı Joe Biden, Çinli elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkardı. İşte tüm detaylar.

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Son zamanlarda Çinli otomobil üreticilerinin yükselişi, bazı ülkeleri rahatsız etmeye başladı.

Avrupa Birliği, Çinli markalara ek vergiler getirerek bu yükselişi engellemek istiyor. Şimdi de benzer bir hamle ABD'den gelecek.

ABD vergiyi artırıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Enflasyonu Önleme Yasası’nı kullanarak, Çinli elektrikli araçlara uygulanan yüzde 25’lik vergiyi yüzde 100’e çıkardı.

Bu sayede Biden, fiyat-performans oranı çok yüksek Çinli araçların ABD otomobil pazarını işgal etmesini ve ABD’deki otomobil devlerini zarara uğratmasını engellemeye çalışacak.

Otomobillerinin çoğunu Çin’de satan Tesla CEO’su Elon Musk da geçtiğimiz aylarda, Çinli üreticilerin ticaret bariyerleri olmadan yerli rakiplerini yerle bir edeceği konusunda bir uyarıda bulunmuştu.