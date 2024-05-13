ABD, Çinli elektrikli araçlara yüzde 100 vergi uygulamak istiyor ABD Başkanı Joe Biden, Çinli elektrikli araçlara yüzde 100 vergi uygulamak istiyor ve bunun çok yakında resmen duyurulacağı söyleniyor.

ensonhaber.com

Son zamanlarda Çinli otomobil üreticilerinin yükselişi, bazı ülkeleri rahatsız etmeye başladı.

Avrupa Birliği, Çinli markalara ek vergiler getirerek bu yükselişi engellemek istiyor. Şimdi de benzer bir hamle ABD'den gelecek.

ABD vergiyi artırıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Çinli elektrikli araçlara uygulanan yüzde 25’lik vergiyi yüzde 100’e çıkarmayı ve aynı zamanda bazı masraflar koymayı planlıyor.

Bu sayede Biden, fiyat-performans oranı çok yüksek Çinli araçların ABD otomobil pazarını işgal etmesini ve ABD’deki otomobil devlerini zarara uğratmasını engellemeye çalışacak.

Otomobillerinin çoğunu Çin’de satan Tesla CEO’su Elon Musk da geçtiğimiz aylarda, Çinli üreticilerin ticaret bariyerleri olmadan yerli rakiplerini yerle bir edeceği konusunda bir uyarıda bulunmuştu.