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    ABD, elektrikli araç bataryaları için 2.8 milyar dolar hibe desteği verecek

    ABD Başkanı Joe Biden, ülkede elektrikli araç bataryası üretimine ilişkin 2.8 milyar dolar hibe desteği verileceğini açıkladı.
    • 20.10.2022 - 08:35
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    ABD, elektrikli araç bataryaları için 2.8 milyar dolar hibe desteği verecek

    ABD Başkanı Joe Biden, ülkede elektrikli araç bataryası üretimine ilişkin yeni hibe desteğini duyurdu.

    Biden, Jennifer Granholm'un da katılımıyla Beyaz Saray'da alt yapı konusunda düzenlenen etkinlikte konuştu.

    AA'nın haberine göre, geleceğin araçlarının elektrikli araçlar olacağını ve bunun en önemli kısmının da batarya olduğunu kaydeden Biden, elektrikli araç bataryası üretiminin yüzde 75'inin Çin'de gerçekleştiğine işaret etti.

    "2.8 milyon dolar hibe vereceğiz"

    Elektrikli araç bataryası üretiminin yerlileştirilmesinin kendileri için önemli olduğunu belirten Biden, "Bugün ABD'nin 12 eyaletindeki 20 şirkete, elektrikli araç bataryası üretimi için 2,8 milyar dolar hibe vereceğimizi duyurmaktan gurur duyuyorum." açıklamasını yaptı.

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    Biden, geçen yıl imzaladığı kararname ile 2030'a kadar trafikteki arabaların yüzde 50'sinin elektrikli olması hedefini koyduklarının altını çizerek, "Kongreden geçirdiğimiz altyapı paketinde elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulması için 7.5 milyar dolar ayırdık. Bu nedenle elektrikli aracınız için şarj yeri bulmak, benzin istasyonu bulmak kadar kolay olacak." dedi.


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