ABD, Ford'un eller serbest sürüş moduna soruşturma açtı ABD, iki ölümlü kaza nedeniyle Ford'un eller serbest sürüş moduna soruşturma açıldığını duyurdu.

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Federal güvenlik düzenleyicileri , Ford'un eller serbest sürücü destek sistemi BlueCruise hakkında, birden fazla kişinin ölümüne neden olan son iki kazada aktif olduğunun tespit edilmesinin ardından bir soruşturma başlattı .

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi Kusur Araştırma Ofisi (ODI), pazartesi günü yaptığı açıklamada, BlueCruise'un her iki kazada da aktif olduğunu doğruladığını söyledi.

Kazalardan biri şubat ayında Teksas'ta, diğeri ise nisan ayı başlarında Pensilvanya'da meydana geldi.

Ford'un üzerindeki baskı arttı

İki kazaya ilişkin soruşturma, şu anda Mustang Mach-E'de ve bazı Ford F-150'lerde (Lightning dahil), Explorer'larda ve Expedition'larda mevcut olan BlueCruise üzerindeki incelemeyi artırıyor.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, Teksas'taki kazayla ilgili soruşturma başlattı . Ford yaptığı açıklamada "soruşturmasını desteklemek için yetkililerle birlikte çalıştığını söyledi.

Ford, BlueCruise özelliğini 2021'de duyurmuştu. Yalnızca önceden haritalanmış otoyollarda mevcut olan bu özellik, sürücülerin gözlerinin hala yolda olup olmadığını kontrol eden kamera tabanlı bir sürücü izleme sistemi kullanıyor.