ABD otomotiv sektöründe kriz! Tarihi grev başladı ABD'li otomotiv üreticileri Ford, General Motors ve Stellantis'in Kuzey Amerika birimi tarihlerindeki en büyük işçi grevi ile karşı karşıya. Sendika (UAW), sendikaya bağlı 150 bin çalışana ülke çapındaki fabrikalarda iş bırakma çağrısında bulundu.

ensonhaber.com

ABD otomotiv endüstrisi tarihinin en büyük işçi grevlerinden birini yaşıyor. Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), 'büyük üçlü' olarak anılan Ford, General Motors ve Stellantis'te grev başlattıklarını açıkladı.

Ford, General Motors , Stellantis ve Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) arasındaki görüşmeler için son tarih perşembe günü gece yarısına iki dakika kala sona erdi; ancak taraflar sendikanın yeni sözleşme öncelikleri konusunda anlaşma sağlayamadı.

Sendika grev çağrısında bulundu

Sendika (UAW), sendikaya bağlı 150 bin çalışana ülke çapındaki fabrikalarda iş bırakma çağrısında bulundu.

UAW'ın greve gittiği ilk üç fabrika General Motors'un pickup ve van modellerinin üretildiği Wentzville, Ford'un Ranger ve Bronco modellerinin üretildiği Wayne ve Stellantis'in Jeep Wrangler ile Gladiator modellerinin üretildiği Toledo olarak açıklandı.

Söz konusu üş fabrikada sendikaya bağlı çalışan sayısı ise 12 bin 700 olarak belirtiliyor. Öte yandan UAW, grevlerin kademeli olarak başladığını ve önümüzdeki günlerde daha fazla çalışanın greve katılacağını da söylüyor.

General Motors'un genel müdürü Mary Barra, "son derece hayal kırıklığına uğradığını" ve grevin "genel olarak ekonomi için iyi olmayacağını" söyledi ve bir an önce anlaşma yapılması çağrısında bulundu.

Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası, işçilere grev sırasında haftada 500 dolar tazminat ödeyecek. Ayrıca sendikanın yaklaşık üç ay boyunca tüm üyelerini destekleyebilecek 825 milyon dolarlık bir grev fonu var.

Ekonomistler ve politikacılar, yaygın ve uzun süreli bir kapanmanın yol açacağı zarardan korkuyor.

Örneğin Stellantis'in Toledo'daki Jeep fabrikasının bir hafta süreyle kapatılması, gelirde 380 milyon dolardan fazla kesintiye neden olabilir.

Sendikanın talepleri

Sendikanın talepleri arasında şunlar yer alıyor:

Yüzde 40'lık ücret artışı.

Bazı işçilere diğerlerinden daha düşük maaş skalasında ücret ödendiği kademelere son verilmesi.

Emeklilere yönelik tıbbi yardımlar gibi önceki sözleşmelerden sağlanan imtiyazların geri getirilmesi.

Daha fazla ücretli izin.

Fabrika kapanışlarından etkilenen işçilerin haklarının verilmesi.

İşçiler, taleplerini lehinde savunurken geçmişteki tavizleri ve otomobil üreticilerinin muazzam karlarını öne sürüyor..

Otomobil üreticilerinin kârı 2013'ten 2022'ye yüzde 92 artış göstererek 250 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde, CEO maaşları yüzde 40 arttı ve hissedarlara hisse temettüleri veya hisse geri alımları olarak yaklaşık 66 milyar dolar ödendi.

Detroit'in en büyük üçünün en yüksek maaşlı CEO'su olan General Motors'un genel müdürü Mary Barra, geçen yıl neredeyse 22 milyon dolar kazandı.

Bu mali performansa rağmen, işçilerin saatlik ücretleri 2008 yılından bu yana enflasyon dikkate alındığında yüzde 19,3 oranında düştü.

2019 sözleşmesine göre bir UAW montaj hattı çalışanının en yüksek ücreti saat başına 32 dolardı. İşçiler şu anda saatlik 18 dolar alıyor ve geçici işçiler saat başına 15 dolar kazanıyor.

Joe Biden işçilere destek verdi

Joe Biden cuma günü, sendikalarının ABD'nin en büyük üç araç üreticisiyle anlaşmaya varamamasının ardından tarihi bir grev başlatan otomotiv işçilerini desteklemek için konuştu.

ABD başkanı Beyaz Saray'daki konuşmasında şunları söyledi:

Kimse grev istemiyor, ancak işçilerin toplu pazarlık sistemi kapsamındaki seçeneklerini kullanma haklarına saygı duyuyorum ve onların hayal kırıklıklarını anlıyorum.

Biden, ayrıca cuma günü anlaşmazlığın çözümüne yardımcı olmak için çalışma bakanı Julie Su ve kıdemli ekonomi danışmanı Gene Sperling'i Detroit'e gönderdi.