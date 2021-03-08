ABD, otomotiv sektörünü aşılamaya başlıyor

Amerika'nın otomobil başkenti olan Detroit'teki en büyük üç marka, aşılama süreci için düğmeye bastı.

2020 yılında koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerden biri de otomotiv oldu. Birçok üretici, fabrikalardaki üretimi durdurmak zorunda kaldı ve satış bayilerini kapattı.

Son zamanlarda ise otomotiv sektöründe çip tedarik sorunları baş gösterdi. Özellikle ABD merkezli üreticiler, yaşanan sorunlardan dolayı zaman zaman üretime ara vermek zorunda kalıyor.

OTOMOTİV AŞILANIYOR

ABD otomotiv sektörü yeniden eski günlerine dönmenin planlarını yaparken, Amerika'nın otomobil başkenti olan Detroit'teki en büyük üç marka aşılama süreci için düğmeye bastı. Gelen bilgilere göre en az 8 bin sendikalı işçi, en kısa sürede aşılanacak.

Artık Stellantis çatısı altında bulunan bu üç markadaki üretim sürecine hız kazandırılırken, virüsün tekrar yayılmasının da önüne geçilmek isteniyor.

İlk aşılama süreci Jeep'in bölgede bulunan iki büyük tesisinde gerçekleştirilecek. Resmi açıklamaya göre TCF Center'da toplanacak işçiler, aşılarını olarak işlerine dönecek. Ford ve GM'in de benzer bir süreç izlemesi bekleniyor. Aşılanacak işçilerin Detroit'te oturduğu ve çalıştığı fabrika da kontrol edilecek.

Tüm sektör aşılandıktan sonra, üreticiler artık bir daha aksaklık yaşanmayacağını belirtiyor. Ancak hala çip tedarik sorununun çözülmediğini hatırlatmakta fayda var.