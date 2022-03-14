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    ABD, sürücüsüz tam otonom araçlara izin verdi

    Daha önce güvenlik riskleri nedeniyle tam otonom araçlara izin vermeyen ABD, bazı şartlarla birlikte bu kararından vazgeçecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 08:57
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    ABD, sürücüsüz tam otonom araçlara izin verdi

    Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

    Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebilme yeteneğine sahip.

    Tesla ve Google başta olmak üzere birçok şirket, otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

    ABD, YASAĞI KALDIRDI

    Günümüzde otomobillerin sürüş yardımları büyük bir gelişim gösterse de birçok ülke güvenlik riskleri sebebiyle tam otonom araçlara izin vermiyor.

    Otonom araçların insan sürüş kontrollerine sahip olması şartını bu hafta itibarıyla kaldırdığını duyuran ABD, araç üreticileri için yeni kurallar yayınladı.

    otonom

    ÜRETİM ŞARTLARI DEĞİŞTİ

    ABD, araçların her zaman bir sürücü koltuğuna, bir direksiyon simidine, direksiyon kolonuna ve bir yolcu koltuğuna sahip olması şartını değiştirdi.

    Artık tam otomatik sürüş sistemi için tasarlanan araçlarda bu bölümlerin olması şartı aranmayacak.

    Yapılan kural değişikliği ile birlikte, geçtiğimiz ay ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne tam otonom araç üretimi ve satışı için dilekçe veren Generals Motors gibi şirketlerin araç üretiminde yaşadığı zorluklar kalkacak.


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