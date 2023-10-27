ABD, Tesla'nın sürüş menzillerini incelemeye aldı ABD Adalet Bakanlığı, Tesla`nın sürüş menzilleri konusunda yaptığı reklamları inceliyor. Wall Street Journal geçtiğimiz yaz federal savcıların Tesla'yı araçlarının menzillerini abarttığı için soruşturduğunu söylemişti.

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ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son zamanlarda kendi ülkesinde çeşitli soruşturmalarla karşı karşıya kalıyor.

Geçtiğimiz yaz aylarında, araçlarının menzillerini bilerek yüksek açıkladığı için soruşturma açılan şirket, şimdi de reklamlar nedeniyle suçlanıyor.

Tesla'ya reklam suçlaması

Tesla'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu yeni belgelere göre, ABD Adalet Bakanlığı Tesla'nın araçlarının reklamı yapılan menzillerini abartıp abartmadığını resmen soruşturuyor.

Belgelere göre Tesla, Adalet Bakanlığı'ndan kişisel menfaatler, ilgili taraflar, araç menzili ve personel kararlarıyla ilgili belirli konulara ilişkin mahkeme celpleri de dahil olmak üzere bilgi talepleri aldı.

Wall Street Journal geçtiğimiz yaz federal savcıların Tesla'yı araçlarının menzillerini abarttığı için soruşturduğunu yazmıştı.