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    ABD, Toyota RAV4 modeline soruşturma başlattı

    ABD, Toyota RAV4 modeline soruşturma başlattı

    ABD, yangın riski oluşturduğu gerekçesiyle Toyota'nın RAV4 modeli hakkında soruşturma açtı.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 10:25
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    ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Toyota'nın 1,9 milyon adet RAV4 SUV model aracında yangın riski olduğunu belirtti.

    Araçların aniden alev alabileceğini belirten NHTSA, söz konusu arızayla ilgili bir soruşturma başlattı.

    NHTSA Kusur Araştırmaları Ofisi, araştırmanın 2013-2018 model Toyota RAV4'lerini kapsadığını ve bunun ani elektrik gücü kaybına, aracın durmasına veya  motor bölmesinden kaynaklanan bir yangına neden olabilecek batarya çerçevelerini kapsadığını duyurdu.

    ABD'DE EN ÇOK SATAN OTOMOBİL

    RAV4, 2020'de ABD'de 430 bin adet ile Toyota'nın en çok satan otomobiliydi.

    toyota rav4

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