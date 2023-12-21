ABD uyardı: Milyonlarca otomobilin hava yastığında sorun var ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği NHTSA, 52 milyon hava yastığı şişiricisinin yırtılması ve metal parçalar fırlatma yapabileceği ihtimaline karşı geri çağırma programı uyguladı.

ensonhaber.com

Dünyanın en büyük otomobil markalarında kullanılan hava yastıklarında sorun tespit edildi.

General Motors, Toyota ve Volkswagen'in de aralarında bulunduğu araçlarda kullanılan hava yastıklarının yırtılma ve metal parça fırlatma riski taşıdığı öne sürüldü.

Markalar karşı çıktı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) 52 milyon hava yastığı şişiricisinin geri çağrılması talebine markalar karşı çıktı.

NHTSA yetkilileri, ARC Automotive ve Delphi Automotive tarafından üretilen şişiricilerin yırtılabilecekleri ve metal parça fırlatabilecekleri için geri çağırmanın yapılması gerektiğini ilan etti.

NHTSA, 8 yıllık soruşturmanın ardından ABD'de bir ölüm ve 7 yaralanmalı kazayla hava yastıklarının bağlantılı olduğunu açıkladı.

Geri çağırma gerçekleşirse, bu ABD tarihindeki en büyük geri çağırma olacak.

Otomobil üreticileri ve imalatçıları, sorundan kaynaklanan risklerin son derece düşük olduğunu söylüyor.

Hava yastığı şişiricileri, 12 otomobil markası tarafından 2000-2018 yılları arasında üretilen araçlarda kullanıldı.