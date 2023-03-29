ABD ve Japonya, elektrikli araç bataryaları için anlaştı ABD ile Japonya, elektrikli araç bataryalarında kullanılan madenler için ticaret anlaşması imzaladı.

ABD ile Japonya, elektrikli araç bataryalarında kullanılan madenler için ticaret anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Söz konusu iş birliği, iki ülkenin elektrikli araç bataryası tedarik zincirini geliştirmesi ve Japon araç üreticilerinin ABD'nin elektrikli araç teşviklerinden faydalanmasına imkan tanıyacak. Anlaşma kapsamında, elektrikli araç bataryalarında kullanılan madenlere ihracat kısıtlaması getirilmeyecek. Anlaşma kapsamına giren madenler arasında lityum, nikel, kobalt, grafit ve manganez bulunuyor. Çin'e bağımlılık azalacak ABD ve Japonya böylece madenler konusunda Çin'e olan bağımlılıklarını azaltmaya çalışacak. ABD'ye yakın ülkeler, maden ticaret anlaşmaları ile ABD otomobil pazarındaki teşvik ve vergi indirimlerinden yararlanabiliyorlar. ABD, geçen yıl kabul edilen enflasyon ile mücadele kanunu kapsamında satılan her yeni elektrikli araca 7 bin 500 dolar tutarında vergi indirimi sağlıyor.