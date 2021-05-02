Euro
9.9706
0.07%
Dolar
8.275
0.88%
Altın
471.1
0.82%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
471.152
-0.90%
EXEN Coin
28.13
5.67%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    ABD, Volkswagen'in 1 Nisan şakasına soruşturma başlattı

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Volkswagen'in ABD operasyonu için adını "Voltswagen" olarak değiştireceği yönündeki 1 Nisan şakası hakkında soruşturma açtı.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 10:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD, Volkswagen'in 1 Nisan şakasına soruşturma başlattı

    Son yıllarda oldukça popüler olan elektrikli otomobiller için birçok şirket dev yatırımlar yapıyor. Ayrıca bazı markalar, bu pazara yönelik logo değişikliğine bile gitti.

    Geçtiğimiz haftalarda Volkswagen ABD tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen'in elektrikli teknolojilere yatırım planı çerçevesinde Mayıs 2021'den itibaren ABD operasyonu için adını "Voltswagen of America" olarak değiştireceği açıklanmıştı.

    Hatta, şirketin elektrikli modellerinde açık mavi renkte bir "Voltswagen" ibaresinin yer alacağı belirtilmişti.

    1 NİSAN ŞAKASI

    İlk aşamada bu belgelerin sızdırıldığı rolünü yapan Volkswagen, daha sonra "Voltswagen" isminin 1 Nisan şakası olduğunu açıklamıştı.

    voltswagen

    ABD SORUŞTURMA AÇTI

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), "Voltswagen" şakası nedeniyle Alman şirket hakkında soruşturma başlattı.

    Gelen bilgilere göre SEC, şu anda Volkswagen'in ABD kanadından gerekli belgeleri talep ediyor.

    SEC'in soruşturma açmasına neden olan şey ise basit bir "1 Nisan" şakası değil. Volkswagen'in artık "voltswagen" ismini kullanacağını açıklamasının ardından şirketin hisseleri tam yüzde 12.5 artış göstermişti. İşte bu durum, SEC'in oldukça dikkatini çekmiş durumda.

    Bu kapsamda yapılacak araştırma, birilerinin bu durumdan haksız kazanç sağlayıp sağlamadığını ortaya çıkaracak.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir