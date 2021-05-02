ABD, Volkswagen'in 1 Nisan şakasına soruşturma başlattı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Volkswagen'in ABD operasyonu için adını "Voltswagen" olarak değiştireceği yönündeki 1 Nisan şakası hakkında soruşturma açtı.

Son yıllarda oldukça popüler olan elektrikli otomobiller için birçok şirket dev yatırımlar yapıyor. Ayrıca bazı markalar, bu pazara yönelik logo değişikliğine bile gitti.

Geçtiğimiz haftalarda Volkswagen ABD tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen'in elektrikli teknolojilere yatırım planı çerçevesinde Mayıs 2021'den itibaren ABD operasyonu için adını "Voltswagen of America" olarak değiştireceği açıklanmıştı.

Hatta, şirketin elektrikli modellerinde açık mavi renkte bir "Voltswagen" ibaresinin yer alacağı belirtilmişti.

1 NİSAN ŞAKASI

İlk aşamada bu belgelerin sızdırıldığı rolünü yapan Volkswagen, daha sonra "Voltswagen" isminin 1 Nisan şakası olduğunu açıklamıştı.



ABD SORUŞTURMA AÇTI

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), "Voltswagen" şakası nedeniyle Alman şirket hakkında soruşturma başlattı.

Gelen bilgilere göre SEC, şu anda Volkswagen'in ABD kanadından gerekli belgeleri talep ediyor.

SEC'in soruşturma açmasına neden olan şey ise basit bir "1 Nisan" şakası değil. Volkswagen'in artık "voltswagen" ismini kullanacağını açıklamasının ardından şirketin hisseleri tam yüzde 12.5 artış göstermişti. İşte bu durum, SEC'in oldukça dikkatini çekmiş durumda.

Bu kapsamda yapılacak araştırma, birilerinin bu durumdan haksız kazanç sağlayıp sağlamadığını ortaya çıkaracak.