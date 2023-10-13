ABD'de 10 bine yakın Ford işçisi greve gitti ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), 8 bin 700 üyesinin Ford'un Kentucky eyaletindeki kamyon fabrikasında greve gittiğini açıkladı.

AA

ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), Ford'un Kentucky eyaletindeki kamyon fabrikasında greve başladı.

UAW'dan yapılan açıklamada, 8 bin 700 sendika üyesi işçinin bildirim yapmadan iş bıraktığı ve Ford'un Louisville kentindeki "ikonik ve son derece karlı" kamyon fabrikasını kapattığı aktarıldı.

Grev çağrısı, Ford'un sözleşme pazarlığında daha fazla ilerlemeyi reddetmesinin ardından UAW Başkanı Shawn Fain ve Başkan Yardımcısı Chuck Browning tarafından yapıldı.

"Ford mesajı almadı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAW Başkanı Fain, "Çok nettik ve çok bekledik ancak Ford mesajı almadı." dedi.

Ford ve diğer otomobil üreticileriyle adil bir sözleşme yapmanın zamanının geldiğini kaydeden Fain, şöyle konuştu:

Eğer bunu anlayamıyorlarsa, 8 bin 700 işçinin bu son derece karlı tesisi kapatması, dört hafta sonra bunu anlamalarına yardımcı olacaktır.

Öte yandan Ford'dan yapılan açıklamada ise UAW'nin grev çağrısı "son derece sorumsuz" olarak nitelendirildi.

Ford'un sendika üyesi 57 bin çalışanın yaşam kalitesinde anlamlı ve olumlu bir fark yaratacak olağanüstü bir teklifte bulunduğu belirtilen açıklamada, kamyon fabrikasındaki grevin şirketin iş gücü, tedarikçileri, bayileri ve ticari müşterileri için ciddi sonuçları olacağı aktarıldı.

UAW'ın Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçinin yeni sözleşmesine yönelik görüşmelerinden mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında, yaklaşık 13 bin işçi greve gitme kararı almıştı.

Böylece 3 büyük otomobil üreticisini hedef alan otomotiv işçilerinin grevi, 15 Eylül'de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil fabrikasının işçileri birlikte greve gitmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)