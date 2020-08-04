ABD'de bir eyalet, uçan arabalara trafikte izin verdi

ABD'de New Hampshire bölgesi, ülkede uçan arabaların trafiğe çıkmasına izin veren ilk eyalet oldu.

Son zamanlarda birçok şirket kendi uçan arabalarını geliştirmek ve gelecekte kullanabilmek için çalışmalar yürütüyor. Trafik derdini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan bu taşıtların ne kadar güvenli olduğu ise tartışılır.

ABD'nin New Hampshire eyaleti, Granite State eyalet meclisinde kabul edilen ve "Jetson tasarısı" olarak bilinen 1182 numaralı yasa sayesinde, uçma özelliğine sahip tüm araçların şehir merkezi dahil tüm otoyollarda kullanılmasına izin verdi.

YALNIZCA OTOYOLLARDA KULLANILABİLECEKLER

Söz konusu yasa, arabaların normal otoyollarda giderken istenilen noktada havalanmasına ya da otoban üzerinde uçmasına izin vermiyor. Pilotlar, yasa kapsamında uçan otomobilleriyle kamuya açık yollarda trafiğe çıkabilecek, ancak havalanıp iniş yapabilmek için havaalanı ve özel uçak pistlerini kullanma zorunda kalacak.

ABD'de Massachusetts merkezli Terrafugia ile Oregon merkezli Samson Sky ülkede uçan araba üreten en büyük iki firma durumunda.

Samson Sky ise 2019'de piyasaya sürdüğü Switchblade modeliyle uçan araba piyasasında dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

