ABD'de elektrikli araç satışları ikinci çeyrekte 100 bini geçti

2021 yılının ikinci çeyreğinde ABD otomobil pazarında, 100 binden fazla elektrikli otomobil satıldı ve çeyrek rekoru kırıldı.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, henüz birçok ülkede beklenen satış rakamlarına ulaşamıyor.

2021 yılının ikinci çeyreğinde, ABD otomobil pazarı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 50 artarak 4.4 milyon adedin üzerine çıktı.

Otomobillerin yanı sıra; EV, BEV, PHEV ve HEV sınıfı her türlü elektrikli araç modellerinde de ciddi artış yaşandı.

100 BİN BARAJINI GEÇTİ

Gelen bilgilere göre, ABD'de yılın ikinci çeyreğindeki elektrikli araç satışı ilk defa 100 bin barajını aştı. Bütün hibrit araçların satışı ise 250 bini geçmiş durumda.

Geçen yılın aynı döneminde 33 bin 312 adet tam elektrikli araç satışı yapılan ülkede, bu yılın ikinci çeyreğinde 118 bin 233 rakamına ulaşıldı.

Hazırlanan rapora göre, özellikle Tesla markası ve Model Y aracı, satışların büyük bir kısmını oluşturuyor.