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    ABD'de en fazla aracı geri çağıran marka Ford oldu

    Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi verilerine göre Ford, iki yıl üst üste ABD'de en çok aracı geri çağıran marka olarak kayıtlara geçti.
    • 04.01.2023 - 08:55
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 09:26
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    ABD'de en fazla aracı geri çağıran marka Ford oldu

    Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) verilerine göre Ford, geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde en fazla geri araç çağıran marka oldu.

    Toplamda 65 kez araç çağırma programı başlatan otomobil üreticisi, 8.6 milyondan fazla aracı geri çağırdı.

    Volkswagen ikinci sırada

    Ford, üst üste ikinci yıl en çok geri çağırma yapan otomotiv üreticisi olurken onun arkasında ise 1 milyondan fazla aracını geri çağıran ve 2022 yılı boyunca 45 adet geri çağırma yapan Volkswagen bulunuyor.

    Ford’un en büyük rakibi olan General Motors ise Amerika’da 30 kez araçlarını geri çağırdı ve 3,26 milyon araç geri çağırma programından etkilendi.

    Geçtiğimiz günlerde Ford’un CEO’su Jim Farley, Ford’un kronik kalite problemleri olduğunu ve bu problemleri çözmek için çalışacaklarını söylemişti.

    ford


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