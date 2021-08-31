ABD'de fosil yakıtlı araçların satışı düşüyor

ABD'de 2016 yılından bu yana fosil yakıtla çalışan otomobillerin satışı düşerken, elektrikli araç satışları artmaya devam ediyor.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin, yazılım kullanarak emisyon değerlerini değiştirdiği ortaya çıkınca Avrupa Birliği de dahil olmak üzere birçok kurum, yeni adımlar atmak zorunda kalmıştı.

Ayrıca ülke yönetimleri, emisyon değerlerini sıfırlamak ve elektrikli araç satışını artırmak için çeşitli teşvikler uyguluyor.

ABD tarihindeki en fazla fosil yakıt araç satışı 2016 yılında gerçekleşti ve o tarihten bu yana satışlar giderek düştü.

2020'DE 250 BİN ELEKTRİKLİ ARAÇ SATILDI

Diğer yandan, Tesla Model 3'ün satışa çıktığı 2016 yılından bu yana elektrikli araç satışlarında hızlı bir yükseliş var. 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 250 bin adet elektrikli araç satıldı ve 2021'de çok daha fazlasının satılması bekleniyor.

Verilere göre ABD'deki elektrikli araç satışları 2019 yılında genel araç satışlarının yüzde 1,4'ünü oluşturuyordu. 2020 yılında ise bu oran yüzde 1,7'ye yükseldi.

Elektrikli araç satışının Avrupa'daki payı yüzde 7,6 iken, Çin'de yüzde 9,4'lük bir orana sahip.

Tüm bu rakamlar, elektrikli araç satışında ABD'nin biraz geriden geldiğini gösteriyor.