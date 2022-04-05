ABD'de otomobil satışları düşüyor

ABD'de otomobil satışları ilk çeyrekte düşüş gösterdi. Toyota, bu dönemde General Motors'u geçmeyi başardı.

Son zamanlarda dünyanın birçok ülkesinde otomobil satışlarında düşüş gözleniyor. Bu düşüşün en büyük nedenlerinden biri de çip tedarik sorunları.

ABD'li otomobil üreticileri, tüm endüstrinin çip darboğazı kıtlığı ve tedarik zincirlerindeki aksamalardan etkilenmesi nedeniyle ilk çeyrek yurt içi satışlarında düşüş bildirdi.

TOYOTA LİDER

2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan otomobil üreticisi olarak GM'yi geride bırakan Toyota, Lexus hibrit ve elektrikli araçlarına artan talep ile ilk çeyrekte bu konumunu korudu.

Güney Kore'den Hyundai Motor ve Kia Motors ile Japonya'dan Mazda Motor, ABD'nin üç aylık genel otomobil satışlarında düşüş bildiren üreticiler arasında yer aldı.

Hyundai, elektrikli araç perakende satışlarının ocak-mart döneminde bir önceki yıla göre yüzde 241 arttığını belirtti.

Hyundai'nin ABD satışlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Randy Parker, "Benzin fiyatları yüksek kalırsa, bu tüketicileri yeşil teknolojiye yönlendirmeye devam edecek." dedi.