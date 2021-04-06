ABD'de otomobil sektörü, çip krizi nedeniyle hükümetten yardım istedi

ABD'li bir otomobil endüstrisi grubu, küresel çip tedarik sorunlarının ciddi etkileri olacağını belirterek hükümetin kapısını çaldı.

Son zamanlarda başta ABD olmak üzere birçok ülkede yarı iletken kıtlığı yaşanıyor. Birçok teknoloji devi çip krizinden oldukça etkilenirken, otomobil üreticileri ise zaman zaman üretimi durdurmak zorunda kalıyor.

ABD'li bir otomobil endüstrisi grubu, küresel çip krizinin bu yıl 1,28 milyon daha az aracın üretilmesine neden olacağını ve altı ay boyunca üretimi kesintiye uğratacağını belirterek hükümetten yardım istedi.

Oto İnovasyon İttifakı isimli grup, ABD Ticaret Bakanlığı’nın ABD yarı iletken üretimini otomobil sektörünün ihtiyaçlarına göre genişletmemesini ve belirli bir fon ayrılmasını istedi.

BIDEN FON AYIRACAK

Şubat ayında ABD Başkanı Joe Biden, otomotiv sektöründe çip sorununu aşmak için 37 milyar dolarlık fon ayrılacağını açıklamıştı.

Grup; General Motors, Ford, Volkswagen AG, Toyota ve Hyundai de dahil olmak üzere, ABD'deki fabrikalarda üretim yapan neredeyse tüm büyük otomobil üreticilerini temsil ediyor.

ÇİP KRİZİNİN NEDENİ

Otomobil üreticileri, koronavirüs salgını sırasında otomobil fabrikalarının boşta kalması nedeniyle iptal edilen birçok siparişin ardından, küresel çip kıtlığından ağır etkilendi.

Salgının etkilerinin hafiflemesiyle yeniden üretime başlamak isteyen otomotiv markaları, çip üreticilerinin tüketici elektroniği endüstrisinden gelen yoğun çip talebini karşılamakla meşgul olduğunu gördü.

Bu nedenle elektronik ürünlerden gelen yoğun talep, otomotiv sektörüne yeteri kadar çip tedarik edilememesine yol açtı. Görünüşe göre çip krizi, bir süre daha gündemi meşgul etmeye devam edecek.