ABD'de protestocular otomobil bayilerini yağmaladı

ABD'de devam eden gösteriler sırasında, birçok otomobil bayisinden araçlar çalındı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde bir polisin, siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada ölümüne neden olması sonrası kentte başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüştü ve tüm ülkeye yayıldı.

Geçtiğimiz cumartesi gecesi, eylemlerin ardından "San Leandro Chrysler Dodge Jeep RAM SRT" bayisine giriş yapan yağmacıların, 50'den fazla otomobili çaldığı ortaya çıktı.

CBS'e konuşan bayi sahibi Carlos Hidalgo, 50'den fazla otomobilin teşhirden ve otoparklarından çalındığını ifade etti.

"STOKTAKİ TÜM ARABALAR ÇALINDI"

Stoklarında bulunan tüm Dodge Challenger Hellcat ve Charger Hellcat modellerini kaybettiklerini ileri süren Hidalgo, araçların fiyatlarının da 60 bin ile 90 bin dolar arasında değiştiğini belirtti.

Hidalgo: "Şimdilik 50 otomobilimizin çalındığını düşünüyoruz. Araçların üzerinde GPS bulunuyor, yani bu modellerin nerede olduğunu biliyoruz. Fakat bildiğiniz gibi polisler şu sıralar oldukça meşgul ve bize yardımcı olamıyorlar." dedi.



