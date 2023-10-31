ABD'deki otomotiv krizi çözülüyor! Grevler yakında sonlanabilir ABD'de 3 büyük otomobil üreticisine karşı bir ayı aşkın süredir grev yapan Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), Ford ve Stellantis'in ardından General Motors (GM) ile de geçici anlaşma sağladığını duyurdu.

AA & Ensonhaber

ABD otomotiv endüstrisi tarihinin en büyük işçi grevlerinden birini yaşıyor. Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), 'büyük üçlü' olarak anılan Ford, General Motors ve Stellantis'te grev başlattıklarını açıklamıştı.

Günlerdir devam eden grevler sonucunda taraflar, sendikanın yeni sözleşme öncelikleri konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

Sendika (UAW), sendikaya bağlı 150 bin çalışana, ülke çapındaki fabrikalarda iş bırakma çağrısında bulundu.

Gittikçe daha fazla fabrikayı kapsayan grevler sonrası oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, teker teker anlaşma yapmaya başladı.

Sendika, otomobil üreticileriyle anlaştı

ABD'de 3 büyük otomobil üreticisine karşı bir ayı aşkın süredir grev yapan Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), Ford ve Stellantis'in ardından General Motors (GM) ile de geçici anlaşma sağladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, GM ile otomotiv işçileri için "rekor ekonomik kazanımlar" sağlayan tarihi bir geçici anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Ford ve Stellantis ile yapılan anlaşmalar gibi GM ile yapılan anlaşmanın da "rekor karları rekor bir sözleşmeye dönüştürdüğü" kaydedilen açıklamada, GM işçilerinin son 22 yılda aldığı taban ücret artışlarından daha fazlasını sağladığı aktarıldı.

Açıklamada, anlaşmayla Nisan 2028'e kadar taban ücretin yüzde 25 oranında artırılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Pek çok kişinin GM'nin yüz binlerce emeklisi için asla daha fazla kaynak ayırmayacağını düşündüğü aktarılan açıklamada, ancak anlaşmayla GM'nin mevcut emeklilere ve hayatta kalan eşlere 500 dolarlık 5 ödeme yapmayı kabul ettiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşma onay sürecinden geçerken GM işçilerinin işlerine geri döneceği belirtildi.