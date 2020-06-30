ABD'den Toyota Türkiye'ye ödül

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, ABD'li şirket JD Power tarafından Avrupa ve Afrika bölgesindeki en iyi fabrika seçildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, yılın ilk 5 aylık döneminde toplamda 71 bin 478 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modelleri üretip, bu araçların yüzde 89,3'üne denk gelen 63 bin 905'ini ihraç etmeyi başarmıştı.

ABD'Lİ ŞİRKETTEN ÖDÜL ALDI

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Amerikalı bağımsız araştırma şirketi JD Power tarafından yapılan ve Amerikan otomotiv pazarında satılan araçları değerlendiren Initial Quality Study (IQS) araştırmasında; Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Toyota C-HR modeli ile Avrupa ve Afrika bölgesinin en iyi fabrikası oldu.

Toyota C-HR kullanan müşterilerle yapılan IQS araştırmasında kullanıcıların ilk üç aylık deneyimlerinin ardından görüşlerini değerlendiren JD Power, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'yi "Golden Plant" ödülüne layık gördü.

EN İYİ ARAÇ TOYOTA C-HR

Bu yılki IQS değerlendirmesine göre, Avrupa ve Afrika bölgesinde üretilmiş tüm araçlar arasında kalite açısından en iyi araç Toyota C-HR olarak belirlendi.





Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve Üst Yöneticisi (CEO) Toshihiko Kudo, "Hem Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye hem de ülkemiz adına önemli bir başarı elde ettik. Bu başarı, Türkiye'deki otomotiv sektörünün geldiği noktayı göstermesi bakımından önemli bir anlam taşıyor.

"HEDEFİMİZ DÜNYANIN EN İYİ ÜRETİM TESİSİ OLMAK"

Bütün çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçteki hedefimiz sadece Avrupa ve Afrika bölgesinde değil, tüm dünyadaki en iyi üretim tesisi olup bu pozisyonu istikrarlı ve güçlü bir şekilde korumak olacaktır." ifadelerini kullandı.